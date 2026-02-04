Поврежденные окна отремонтировали в 50 подъездах в Подмосковье с начала года

С начала года управляющие компании Подмосковья отремонтировали окна в 50 подъездах. Все работы провели по заявкам жителей.

Восстановление поврежденных окон в подъезде и замена фурнитуры входят в текущий ремонт. Такие работы проводят силами управляющих организаций на средства, собранные жителями.

«В холодное время года важно, чтобы остекление в подъезде было цельным и надежным. Стекла должны быть без трещин и повреждений, а рамы — без дефектов и щелей. Надежное уплотнение — ключевой элемент, обеспечивающий энергоэффективность здания», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

В рамках ремонта специалисты меняют остекление и фурнитуру, устранят дефекты рам и створок, а также герметизируют стыки и восстанавливают систему водоотвода.

Сообщить о повреждении окон жители могут в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.