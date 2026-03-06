Поврежденные дорожные знаки отремонтировали в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском округе продолжается масштабная кампания по приведению региональных трасс в нормативное состояние. Одним из ключевых этапов текущих работ стало восстановление дорожных знаков в деревне Алексеевка.

Специалисты «Мосавтодор» провели инспекцию и оперативный ремонт элементов навигации, которые пострадали от суровых условий или потеряли видимость.

«Зимний период — серьезное испытание для дорожной инфраструктуры. Снегопады, перепады температур и воздействие реагентов приводят к тому, что знаки деформируются или выцветают. В Алексеевке провели комплекс мероприятий: выпрямили поврежденные опоры, очистили щиты от загрязнений и заменили те знаки, световозвращающая пленка которых пришла в негодность», — сообщили специалисты.

Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, такие работы являются частью системного подхода к содержанию дорог. Оперативное восстановление знаков напрямую влияет на безопасность: четкая навигация помогает водителям лучше ориентироваться в темное время суток и при плохой видимости во время метелей.

Дорожные службы подчеркивают, что работа ведется в непрерывном режиме на всех региональных артериях Наро-Фоминска.