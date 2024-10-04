Поврежденные деревья вырубят в 3 участковых лесничествах Подмосковья

Вырубку поврежденных болезнями, вредителями и пожарами деревьев проведут в трех участковых лесничествах в Зарайске, Серебряных Прудах и Луховицах. Эти меры нужны для очистки леса от захламления.

В следующем году планируется вырубить участки леса на площади пять гектаров, провести выборочную санитарную рубку — 40 гектаров, убрать неликвидную древесину на 60 гектарах.

«Отводы лесных участков под сплошную рубку уже выполнены в полном объеме, на 9,9 гектара под выборочную и на 46,8 гектара под уборку неликвидной древесины», — рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

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