Поврежденные деревья обследуют на 7 гектарах леса в Подмосковье в 2025 году

Свыше семи тысяч гектаров леса обследуют в Подмосковье в 2025 году. Специалисты оценят состояние погибших растений, выявят причины их повреждений и проверят наличие вредителей.

Обследование лесных насаждений проводят в Подмосковье ежегодно, рассказал глава Комлесхоза Евгений Агулов. Специалисты осмотрят поврежденные деревья, выявят причины их гибели, проверят на насекомых-вредителей и дереворазрушающих грибов, а также назначат санитарные мероприятия.

«Перед тем, как очистить лес от погибших и поврежденных деревьев, его необходимо обследовать. Только на основании акта лесопатологического обследования делается вывод о назначении определенного санитарного мероприятия. Это может быть сплошная или выборочная рубка, или уборка неликвидной древесины», — добавили в ведомстве.

Обследование проводят в период вегетации, когда деревья активно растут и размножаются.