Поврежденные автопавильоны отремонтировали в Одинцовском округе

На территории Одинцовского округа расположено 229 автобусных остановок. В прошлом году 89 павильонов уже отремонтировали из-за вандальных действий, а в январе этого года ремонт потребовался семи остановкам.

Ремонт остановочных автопавильонов обсудили на совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Он обратил внимание на необходимость оснастить максимальное количество автопавильонов камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

«Сегодня видеонаблюдением охвачены 42 остановочных пункта. Этого, очевидно, недостаточно. Нужно увеличивать число камер. При этом дополнительно проанализировать прошлогодние инциденты с использованием уже имеющихся записей и предоставить доказательную базу полиции», — отметил глава округа.

В среднем на ремонт одного павильона уходит до 15 дней. Под каждую остановку заказ приходится делать индивидуально. Также изготовление отвечающего нормам безопасности триплекса, который используют на остановках, — процесс достаточно трудоемкий. Андрей Иванов поручил разработать дизайн временных щитов, которыми подрядчик сможет закрывать поврежденные проемы на время ремонтных работ. Кроме того, на панелях будет размещаться информация о сроках окончания ремонта.