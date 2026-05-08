Поврежденное крыльцо дома в Чехове отремонтируют к середине мая

В доме № 30 в Чеховском округе восстанавливают поврежденное крыльцо после аварийных работ на инженерных сетях. Завершить ремонт входной группы планируют до 15 мая.

Повреждение конструкции произошло после аварийно-ремонтных работ на магистральных коммуникациях. Жители обратились в управляющую организацию с просьбой привести входную группу в порядок. Работы взяла на контроль компания «Чеховское благоустройство».

Специалисты начали восстановление, но процесс пришлось приостановить из-за дождливой погоды. В компании пояснили, что качество работ напрямую зависит от условий.

«Подготовка основания и бетонирование требуют сухой погоды. При высокой влажности материалы теряют прочность и покрытие может быстро разрушиться», — отметили в управляющей организации.

После улучшения погодных условий ремонт возобновили. Сейчас рабочие выполняют подготовку основания и восстановление бетонных элементов.

Завершение всех работ запланировано на середину мая.