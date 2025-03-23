Повреждения теплосети устранили на улице Родионова в Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» завершили восстановительные работы на объекте на улице Родионова в Химках. Ранее здесь выявили повреждения на магистральном участке трубопровода.

Работы оперативно провели около домов № 4 и № 9 по этой улице. Они состоялись в рамках планового ремонта и инвестиционной программы.

Модернизацию сетей ведут во всех микрорайонах города. Всего за период трехлетней инвестпрограммы сотрудники «ТСК Мосэнерго» заменят 42 участка теплосети в Химках.

Протяженность ремонтируемых участков составит 26 километров. Благодаря проведенным работам качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах. В них проживают более 200 тысяч жителей. Ремонты должны завершить в 2025 году.

Напомним, что по вопросам отопления жители Химок могут обратиться в специальный штаб. Подробности можно узнать по телефону: +7 495-225-14-33.