Повреждения на трех надземных переходах отремонтировали в Подмосковье

Представители Мосавтодора осмотрели дороги Подмосковья и устранили небольшие повреждения на надземных пешеходных переходах в трех округах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на Привокзальной улице в Ступине, на Заводской улице в Красногорске и на Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского округа. Помимо этого, специалисты очистили от граффити подземный переход через Олимпийский проспект в Мытищах и надземный переход через Большую Серпуховскую улицу в Подольске.

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорог проводят еженедельно, при этом специалисты проверяют состояние дорог и тротуаров, мостов и переходов, остановок, дорожных знаков и светофоров.