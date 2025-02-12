Повреждение на трубопроводе в Химках устранят в короткий срок без отключения абонентов

Повреждение на магистральном участке трубопровода на улице Гоголя в Химках устранят в кратчайшие сроки. Жителей обеспечили бесперебойным водоснабжением по резервной магистральной схеме.

Сейчас сотрудники компании проводят подготовительные работы по поиску и устранению нарушения, рассказали в компании «ТСК Мосэнерго».

«Работы будут проводиться без отключения абонентов. Все потребители запитаны по резервной магистральной схеме, что гарантирует бесперебойное снабжение», — заявили в организации.

Ситуацию поставили на контроль, для устранения утечки задействовали все необходимые ресурсы. Завершить ремонт планируют в кратчайшее время.