Повреждение на трубопроводе в Химках устранят в короткий срок без отключения абонентов
Повреждение на магистральном участке трубопровода на улице Гоголя в Химках устранят в кратчайшие сроки. Жителей обеспечили бесперебойным водоснабжением по резервной магистральной схеме.
Сейчас сотрудники компании проводят подготовительные работы по поиску и устранению нарушения, рассказали в компании «ТСК Мосэнерго».
«Работы будут проводиться без отключения абонентов. Все потребители запитаны по резервной магистральной схеме, что гарантирует бесперебойное снабжение», — заявили в организации.
Ситуацию поставили на контроль, для устранения утечки задействовали все необходимые ресурсы. Завершить ремонт планируют в кратчайшее время.
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