Повреждение на трубопроводе устранят в кратчайшие сроки в Электроуглях

Горячее водоснабжение отсутствует в 116 многоквартирных домах и 10 социальных объектах из-за повреждения на трубопроводе в городе Электроугли. 7 сентября в 9:00 на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 300 миллиметров на улице Советской, 3, произошло технологическое нарушение.

В связи с этим временно приостановлена подача горячей воды на все многоквартирные дома и социальные объекты города. На месте аварии работают специалисты ПАО «Ногинсктрастинвест» — задействованы пять человек и три единицы техники. Проводятся работы по локализации повреждения и устранению утечки.

Планируемое время завершения ремонтных работ — 17:00. Жители города оперативно проинформированы о временных неудобствах. Холодное водоснабжение потребителей Электроуглей осуществляется в полном объеме.

Ситуация находится на контроле администрации Богородского округа и ресурсоснабжающей организации. Информация о восстановлении горячего водоснабжения будет предоставлена дополнительно.