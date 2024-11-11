Поваровскую школу отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

Главное здание Поваровской школы в городском округе Солнечногорск капитально отремонтируют до сентября 2025 года. На период работ всех учащихся разместили в новом просторном корпусе, который посетил глава округа Константин Михальков.

Трехэтажный корпус был построен и открыт к началу учебного года по президентскому проекту «Образование». Его площадь превышает 11,7 тысяч квадратных метров — это почти в пять раз больше площади старого здания, что позволяет организовать обучение в одну смену.

«Все поместились в одну смену, это очень важно. Помещения очень просторные, школа теплая, оборудование современное, что дает возможность нашим детям участвовать во многих конкурсах, проектах и олимпиадах. Кроме того, благодаря появлению дополнительных площадей мы вошли во многие проекты: „Школа полного дня“, „Самбо в школу“. У нас работают группы продленного дня, чего давно не было», — рассказала директор Поваровской школы Людмила Федорченко.

В новом корпусе предусмотрены современные классы, мастерские, лаборатории, актовый и спортивный залы, а также библиотека с читальным залом, столовая на 250 мест с собственным пищеблоком и медицинские кабинеты.