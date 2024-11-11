Поваровскую школу отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году
Главное здание Поваровской школы в городском округе Солнечногорск капитально отремонтируют до сентября 2025 года. На период работ всех учащихся разместили в новом просторном корпусе, который посетил глава округа Константин Михальков.
Трехэтажный корпус был построен и открыт к началу учебного года по президентскому проекту «Образование». Его площадь превышает 11,7 тысяч квадратных метров — это почти в пять раз больше площади старого здания, что позволяет организовать обучение в одну смену.
«Все поместились в одну смену, это очень важно. Помещения очень просторные, школа теплая, оборудование современное, что дает возможность нашим детям участвовать во многих конкурсах, проектах и олимпиадах. Кроме того, благодаря появлению дополнительных площадей мы вошли во многие проекты: „Школа полного дня“, „Самбо в школу“. У нас работают группы продленного дня, чего давно не было», — рассказала директор Поваровской школы Людмила Федорченко.
В новом корпусе предусмотрены современные классы, мастерские, лаборатории, актовый и спортивный залы, а также библиотека с читальным залом, столовая на 250 мест с собственным пищеблоком и медицинские кабинеты.
Капитальный ремонт главного здания школы, построенного в 1957 году, начнется в ближайшее время. Подрядчик уже выбран и займется кровельными работами, ремонтом внутренних помещений, фасада, обустройством входной группы и заменой систем отопления, вентиляции и канализации.
«Уже в декабре планируется начать капитальный ремонт основной части школы. Буду держать эти работы на личном контроле. Все для того, чтобы в следующем году учебное заведение начало работу в полном объеме и приняло еще больше новых учеников», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Помещения будут обновлены в соответствии с современными образовательными стандартами и оборудованы новейшей мебелью и техникой. Завершение капитального ремонта и благоустройства запланировано до сентября 2025 года.
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