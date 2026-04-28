Поваленные из-за непогоды деревья начали убирать в Солнечногорске

В Солнечногорске 27 апреля из-за сильного снегопада и шквалистого ветра зафиксировали порядка десяти случаев падения деревьев. Работы по устранению последствий ведут коммунальные и экстренные службы округа.

К ликвидации последствий непогоды привлекли специалистов МБУ «ДЕЗ», «СолнСпас», компании «Россети», управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также сотрудников пожарно-спасательной части № 67. Особое внимание уделяют расчистке дорог и восстановлению линий электропередачи. Задействовали 10 бригад, в которых работают более 30 специалистов.

«Ситуация находится на контроле, все профильные службы продолжают работать в усиленном режиме. Прошу жителей городского округа не оставлять автомобили рядом с деревьями и линиями электропередачи. По возможности рекомендую оставаться дома — погодные условия на улице остаются небезопасными», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В экстренных случаях жители могут обращаться по номеру 112 или на горячую линию главы округа по телефону 8 (800) 201-67-47.