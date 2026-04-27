Поваленные из-за непогоды деревья начали убирать в Можайском округе

В Можайском округе устраняют последствия непогоды — убирают поваленные деревья, расчищают дороги и тротуары. Коммунальные службы уже провели работы на улице 20 Января, дом 14, и улице Молодежной, дом 4.

Оперативно устраняют последствия и по другим адресам: на улицах Фрунзе, Луговой и Восточной, а также в других населенных пунктах округа. Все службы заранее привели в режим повышенной готовности. На борьбу с последствиями снегопада готовы выйти более 100 специалистов и порядка 40 единиц техники.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности: по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать дистанцию и скоростной режим, держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а также не парковать машины под деревьями и линиями электропередач.

Ранее 27 апреля на регион обрушились мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Единая дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.