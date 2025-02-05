Участок леса у дороги между Раменским и Богородским округами передали под санитарную обработку. Специалисты проведут санитарные работы — уберут больные и непригодные деревья.
«Такие мероприятия необходимы для улучшения санитарного состояния леса и уменьшения вероятности возникновения лесных пожаров», — отметила старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Елена Костюк.
Сотрудники лесничеств из Электростали и Богородского округа обследовали территорию рядом с дорогой Устиновка — Аксеново — Электроугли. После проверки участок площадью 8,4 гектара возле Электроуглей выделили для очистки.
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