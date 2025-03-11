Художников Подмосковья пригласили поучаствовать в новом паблик-арте в музее «Горки Ленинские»

С июня по сентябрь 2025 года в историческом здании конюшни в усадьбе «Горки Ленинские» пройдет паблик-арт «Заповедное». Конкурс задуман, чтобы создать новый музей под открытым небом. К участию приглашаются художники от 18 лет. Победители получат грант на производство арт-объектов.

Концепция проекта строится вокруг понятия «Заповедное».

«Заповедное в нашем понимании — неприкосновенное, хранимое в тайне, ценное и сокровенное», — рассказывает директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Цель конкурса — превратить здание исторической конюшни в современный центр искусства, где будут проводиться выставки, работать мастерские и резиденции для художников. Кроме того, паблик-арт поможет привлечь молодежь и уделить внимание вопросам экологии. Организаторы отмечают, что благодаря «Заповедному» получится раскрыть потенциал музея и создать культурный пояс ближайшего Подмосковья.

Министерство культуры и туризма Московской области надеется, что проект станет ежегодным и долгосрочным.

К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и групповые проекты. В рамках открытого конкурса лучшие из них определят кураторы и эксперты. Среди них: теоретик искусства Виктор Мизиано, художник Станислав Шурипа и другие.

Даты проведения — с 3 по 31 марта. Подать заявку на участие можно на официальном сайте.