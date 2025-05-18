Потребление электроэнергии сократили на металлопроизводстве в Подольске

Предприятие ООО «РС-ПРОФИ» в 2025 году переработало более 60 тысяч килограммов черной стали и порядка 11 тысяч килограммов алюминия. Здесь используют принципы полного цикла, начиная от подготовки эскиза и проекта и завершая готовым продуктом.

Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов совместно с представителями управления по инвестиционной деятельности, промышленного производства, транспорта и связи администрации обсудил варианты взаимодействия, в том числе и в сфере трудоустройства молодых специалистов.

Представители организации во время визита рассказали, что смогли сократить потребление электроэнергии на 60%.

Компания работает с 2015 года с разными видами металлов, в том числе с черной и нержавеющей сталью, цветными металлами и пластиком. В число заказчиков ООО «РС-ПРОФИ» входят Министерство обороны и «Росатом». Предприятие готово расширять штат и трудоустраивать начинающих специалистов. В настоящее время открыты восемь вакансий операторов станков.