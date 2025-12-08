Потребление алкоголя в Подмосковье снизилось на 18% за год

В Подмосковье регулярно проводят беседы, семинары и встречи с молодежью, направленные на профилактику алкоголизма. Кроме того, в регионе функционирует система оказания наркологической помощи людям с зависимостью от спиртного. Все этим меры помогла снизить потребление алкоголя на18% за год.

Как рассказали в региональном Минздраве, наркологическую помощью людям с алкогольной зависимостью оказывают анонимно.

«Она обеспечивает конфиденциальность и создание условий, при которых человек не боится, что о его лечении от алкоголизма узнают близкие или как-то пострадает профессиональная деятельность. Благодаря комплексной работе, с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литров на душу населения, что составляет 18%», — рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Он добавил, что в диспансере работает анонимный круглосуточный телефон доверия по номеру 8(915) 101-22-69. Обратиться по нему могут те, кто не может самостоятельно справиться с зависимостью.

Найти информацию о лечении также можно по ссылке.