Потребительские права 635 жителей восстановили в Подольске в 2025 году
Восстановление прав граждан — основная задача сотрудников управления потребительского рынка. Только за прошлый год 635 жителей округа обратились в отдел защиты прав потребителей.
Более 2,5 миллиона рублей возвращено потребителям в 2025 году по судебным решениям, в досудебном порядке удалось вернуть почти 1,5 миллиона рублей.
«Наша задача — помочь жителям разобраться в спорных ситуациях при покупке товаров или услуг и обеспечить соблюдение их законных прав. Специалисты отдела ежедневно проводят консультации для граждан. Помогают им в составлении исков в адрес предпринимателей, но мы стараемся решать вопросы, если это возможно, в досудебном порядке», — рассказал начальник управления потребительского рынка Александр Акопов.
Возврат бытовой техники, сертификатов, покупка товаров на интернет-площадках, ремонт автомобилей — это наиболее частые проблемы, с которыми обращаются в отдел защиты прав потребителей. С одной из таких ситуаций столкнулась жительница округа Валерия.
«Мне подарили подарочный сертификат одного из магазинов нашего города, я не хотела им пользоваться, пришла в магазин, чтобы обменять его на денежные средства. В магазине мне отказали продавец и руководитель. Я обратилась в управление потребительского рынка. Магазин не стал договариваться, решать мирным путем. Тогда мне пришлось прийти к ним с досудебной претензией, и в течение 10 дней мне вернули деньги», — рассказала подольчанка.
Такие истории могут случиться с каждым. Главное — всегда знать свои права, действовать по закону и не бояться прибегать к помощи профильных отделов.