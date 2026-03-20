Потребительские права 635 жителей восстановили в Подольске в 2025 году

Восстановление прав граждан — основная задача сотрудников управления потребительского рынка. Только за прошлый год 635 жителей округа обратились в отдел защиты прав потребителей.

Более 2,5 миллиона рублей возвращено потребителям в 2025 году по судебным решениям, в досудебном порядке удалось вернуть почти 1,5 миллиона рублей.

«Наша задача — помочь жителям разобраться в спорных ситуациях при покупке товаров или услуг и обеспечить соблюдение их законных прав. Специалисты отдела ежедневно проводят консультации для граждан. Помогают им в составлении исков в адрес предпринимателей, но мы стараемся решать вопросы, если это возможно, в досудебном порядке», — рассказал начальник управления потребительского рынка Александр Акопов.

Возврат бытовой техники, сертификатов, покупка товаров на интернет-площадках, ремонт автомобилей — это наиболее частые проблемы, с которыми обращаются в отдел защиты прав потребителей. С одной из таких ситуаций столкнулась жительница округа Валерия.