Потомственный пчеловод из КФХ «Золино» Мария Губакина продолжает семейную традицию

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Золино» Мария Губакина стала пчеловодом в шестом поколении. Она продолжает дело своих предков, следуя завещанию бабушки.

Мария уже несколько лет развивает хозяйство, активно внедряя новые подходы. Четыре года назад пасека «Золино» получила грант «Агростартап» в размере трех миллионов рублей. На эти средства пчеловод приобрела современное оборудование — ульи и центрифугу для откачки меда.

Сегодня на пасеке продолжается развитие агротуризма. Почти каждые выходные приезжают группы с детьми. Помимо этого, Мария переизбралась в Московский Крестьянский Союз.

Недавно она впервые взяла на себя роль наставника и делится опытом с будущими пчеловодами. Двое из них — братья Александр и Арсений — уже активно помогают ей на пасеке.

Александр Денисов — предприниматель из Москвы, который приобрел участок под Клином и за месяц установил два улья. Он познакомился с пчеловодством благодаря меду из «Золино», который попробовал в ресторане. Поддерживая стремление младшего брата Арсения стать пчеловодом, Александр решил попробовать себя в этом деле.

На пасеке появилось нововведение — система учета с маркировкой ульев: каждому присвоен свой номер. Это упрощает работу и обеспечивает прозрачность производства продукции.

Мария Губакина уверена, что главный секрет воспитания настоящего пчеловода — не бояться труда. Именно это качество помогает сохранять и развивать семейные традиции.