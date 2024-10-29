Потомок князей Львовых прочитал лекцию по истории в Солнечногорске
Потомок князей Львовых Илья Соснер выступил с лекцией о родовом семействе в Солнечногорске. Мероприятие прошло в доме культуры «Испытатель» на тематической программе о роде князей Львовых «Настоящему от прошлого».
Илья Соснер рассказал о Георгии Львове — первом министре-председателей Временного правительства России 1917 года, а также представил редкие архивные материалы о своей жизни и истории страны, которые собирал на протяжении трех десятков лет. Почетным гостем вечера стала его двоюродная сестра Ольга Львова.
«Второе десятилетие приезжаю на гостеприимную солнечногорскую землю. Мне очень приятно участвовать в мероприятиях и с удовольствием буду приезжать еще. У каждой семьи есть своя история. Я 30 лет занимался ее изучением, и вы увидели результат этого труда», — отметил Илья Соснер.
Гости программы узнали о значительном этапе российской истории середины XIX — первой половины XX века, о деятельности Георгия Львова в области общественной политики, благотворительности и законотворчества и многом другом. Кроме того, Илья Соснер привез уникальные книги князя Владимира Львова из своей коллекции, которые отсутствуют в музеях. Эти издания он приобрел на аукционе.
Ведущие дома культуры рассказали о влиянии князей Львовых на развитие Солнечногорска. Место, на котором расположен Дом культуры «Испытатель», ранее принадлежало князьям Львовым и было частью их усадьбы Спасское-Телешево. От старинного архитектурного ансамбля до сих пор сохранились пруд, большой парк и Спасский храм. Князь Владимир Львов и некоторые члены его семьи похоронены на территории этого храма.
После лекции руководитель дома культуры «Испытатель» Наталья Рослова вручила Илье Соснеру благодарственное письмо и памятную афишу мероприятия, а солисты Ольга Полуцыган, Арина Лаврова и Анастасия Паламарчук выступили с творческими номерами.
Вечер завершился музыкальным подарком от местного композитора, поэта и музыканта Вадима Верещагина. Он исполнил гимн ЦМИСа. Песня была написана на основе детских воспоминаний о том, как в 60-х годах он играл рядом с домом Львовых в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «История родного края».
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