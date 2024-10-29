Потомок князей Львовых прочитал лекцию по истории в Солнечногорске

Потомок князей Львовых Илья Соснер выступил с лекцией о родовом семействе в Солнечногорске. Мероприятие прошло в доме культуры «Испытатель» на тематической программе о роде князей Львовых «Настоящему от прошлого».

Илья Соснер рассказал о Георгии Львове — первом министре-председателей Временного правительства России 1917 года, а также представил редкие архивные материалы о своей жизни и истории страны, которые собирал на протяжении трех десятков лет. Почетным гостем вечера стала его двоюродная сестра Ольга Львова.

«Второе десятилетие приезжаю на гостеприимную солнечногорскую землю. Мне очень приятно участвовать в мероприятиях и с удовольствием буду приезжать еще. У каждой семьи есть своя история. Я 30 лет занимался ее изучением, и вы увидели результат этого труда», — отметил Илья Соснер.

Гости программы узнали о значительном этапе российской истории середины XIX — первой половины XX века, о деятельности Георгия Львова в области общественной политики, благотворительности и законотворчества и многом другом. Кроме того, Илья Соснер привез уникальные книги князя Владимира Львова из своей коллекции, которые отсутствуют в музеях. Эти издания он приобрел на аукционе.