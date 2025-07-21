Потомки русского писателя Бориса Пильняка побывали в Ногинске

Внучка писателя Кира Андроникашвили занимается исследованием его жизни и творчества. Также она — главный эксперт отдела по связям со общественностью Центра по связям со СМИ Торгово-промышленной палаты РФ.

Вместе с ней приехать в гости в Ногинск решили ее племянница, профессор Финансового университета Наталья Кондрахина и внучка Юлия.

Для почетных гостей директор Ногинского музейно-выставочного центра Ирина Баранова провела экскурсию и показала стенд, посвященный Борису Пильняку. Затем, через живописный, обновленный сквер Бугрова, гости прогулялись до дома на Рогожской улице, где с 1904 по 1912 годы жил и работал писатель.

Кира подарила музею двухтомник изданных писем Бориса Пильняка. В ходе встречи было принято совместное решение расширить постоянную экспозицию и провести в октябре персональную выставку, посвященную писателю. В свою очередь директор Центра пригласила гостей посетить третьи Пильняковские чтения, которые пройдут в Ногинске уже 24 августа.

Борис Пильняк — русский советский писатель, прозаик. Начал писать в девять лет. Его перу принадлежат такие романы, как «Голый год», «Машины и волки», «Соляной амбар», «Повесть непогашенной луны», «Английские рассказы». До 1937 года Борис Пильняк был одним из самых издаваемых писателей.

В 1938 году был обвинен в шпионаже в пользу Японии и приговорён к смертной казни. Борис Пильняк был реабилитирован в 1956 году посмертно.