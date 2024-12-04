Потерявшуюся пенсионерку с потерей памяти вернули домой в Серпухове

Сотрудники Серпуховского отдела вневедомственной охраны Росгвардии помогли вернуть домой 77-летнюю местную жительницу с потерей памяти. Во время патрулирования улиц стражи порядка получили сообщение о пропавшей пенсионерке, которая вышла на прогулку и заблудилась. Родственники, обеспокоенные ее исчезновением, обратились в полицию.

Получив описание женщины, росгвардейцы вскоре обнаружили ее на улице недалеко от деревни Паниково. Пенсионерка призналась, что не помнит, как оказалась так далеко от дома. Стражи порядка согрели ее в патрульной машине и доставили в полицию, где женщину ждали родные.