Потерявшуюся пенсионерку с потерей памяти вернули домой в Серпухове

Сотрудники Серпуховского отдела вневедомственной охраны Росгвардии помогли вернуть домой 77-летнюю местную жительницу с потерей памяти. Во время патрулирования улиц стражи порядка получили сообщение о пропавшей пенсионерке, которая вышла на прогулку и заблудилась. Родственники, обеспокоенные ее исчезновением, обратились в полицию.
Получив описание женщины, росгвардейцы вскоре обнаружили ее на улице недалеко от деревни Паниково. Пенсионерка призналась, что не помнит, как оказалась так далеко от дома. Стражи порядка согрели ее в патрульной машине и доставили в полицию, где женщину ждали родные.
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