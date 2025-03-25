Потерявшего сознание на льду водоема мужчину спасли в Солнечногорске

Сотрудники 267-й части «Мособлпожспаса» в понедельник, 24 марта, эвакуировали со льда озера Сенеж в Солнечногорском округе потерявшего сознание мужчину. О том, что человеку стало плохо, в службу экстренных вызовов сообщили неравнодушные прохожие.

Очевидцы рассказали, что мужчина гулял с собакой по ледяной поверхности озера примерно в 400 метрах от берега, а затем внезапно упал.

Работники «Мособлпожспаса», приехавшие на место случившегося, надели гидрокостюмы и направились по льду в сторону мужчины.

«Убедившись в наличии у него пульса и дыхания, спасатели зафиксировали 36-летнего мужчину на щите для транспортировки пострадавших и эвакуировали на берег, где передали его врачам прибывшей скорой помощи», — рассказал старший смены Анатолий Орлянский.