«Потенциал для продвижения». Воробьев – о развитии сотрудничества с Роскачеством

Андрей Воробьев заключил соглашение о сотрудничестве с Роскачеством на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель автономной некоммерРоскачества Максим Протасов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ касается совместной работы в различных сферах, в том числе в отраслях пищевой безопасности и туризма.

В Московской области уделяют особое внимание качеству товаров и услуг.

«Подмосковным предпринимателям доступен целый комплекс мер поддержки, а теперь вместе с Роскачеством мы также будем помогать им с получением сертификации, что в свою очередь позволит расширять рынки сбыта. Потенциал для продвижения точно есть — как внутри страны, так и за ее пределами», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Продукцию, произведенную в регионе, включат в веерные исследования национальной системы мониторинга, а лучшим товарам будут присваивать государственный знак качества. Это позволит продвигать их не только на внутренних, но и на международных рынках.

Соглашение также направлено на создание сообщества осознанных потребителей и информирование жителей Московской области о качестве продукции, которую можно приобрести в магазинах.

Кроме того, запланировано создание регионального конкурса в сфере качества и делового совершенства по аналогии с премией правительства России, а также привлечение к участию в федеральной премии подмосковных компаний.

«Особое внимание уделим добровольной сертификации органической, „зеленой“, веганской и халяльной продукции предприятий субъекта. Дополнительно будем взаимодействовать в области пищевой безопасности и обучения предприятий принципам ХАССП, совместно развивать туристические направления и участвовать в классификации средств размещения, а также включать региональную продукцию в регулярные веерные исследования Роскачества», — сказал руководитель организации Максим Протасов.

По его словам, подписанный документ позволит значительно улучшить качество жизни в Подмосковье.