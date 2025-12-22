Посылки на складе в Подольске будут сортировать и развозить роботы

В подольском складском комплексе одного из маркетплейсов в деревне Коледино начала работать первая роборука — роботизированный манипулятор, который захватывает и переносит товары. Пока это единственный такой аппарат.

Склад в Коледино стал площадкой, где новинку запустили в эксплуатацию. Роборука умеет различать посылки разной формы, плотности и упаковки: мягкие пакеты, коробки, пузырчатую пленку.

Алгоритм сам выбирает, сколько и каких присосок задействовать, чтобы взять предмет, не повредив. За час манипулятор справляется с 950 единицами товара, а вероятность удачного захвата превышает 97%.

Камеры сканируют рабочую зону, выделяют каждую посылку на изображении и прокладывают безопасный маршрут движения, чтобы роборука ни за что не зацепилась. На том же складе, в соседнем зале, курсируют маленькие автономные платформы, которые перевозят контейнеры и стеллажи между зонами.