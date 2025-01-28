Посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого кинопоказ прошел Химках

В детской школе искусств имени Верестовского в Химках состоялся кинопоказ, посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого. Мероприятие приурочили к 87-летию со дня рождения великого русского актера, певца, поэта и композитора.

Владимий Высоцкий — великий культурный деятель нашей страны. Сегодня его знают даже представители младшего поколения.

«Его узнавали по голосу, его стихи цитировали, а роли в кино и театре стали истинными шедеврами. Он воплощал в себе неподдельную честность, смелость и любовь к Родине — качества, которые до сих пор вдохновляют людей», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие провели в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений», которую реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Проект воспитывает в молодежи любовь к Родине и укрепляет связь между поколениями.

«Воспитание патриотизма и любви к своей стране на примерах таких личностей является важной задачей для подрастающего поколения. Эта задача становится особенно актуальной сейчас, когда наши воины сражаются в ходе специальной военной операции за мир и безопасность Родины», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.