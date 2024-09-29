Посвященный столетию авиамоделизма урок провели в школе «Перспектива» в Химках

В химкинской школе «Перспектива» организовали открытое занятие, которое приурочили к 100-летию отечественного авиамоделизма. Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

В городском округе Химки для учеников школы «Перспектива» прошел открытый урок в честь столетнего юбилея отечественного авиамоделизма. Патриотическое занятие посетила муниципальный депутат Ирина Спирина, она обратилась к собравшимся с приветственной речью.

«Авиамоделизм — это не просто хобби, это школа будущих инженеров, конструкторов, пилотов. Это сплав творчества и науки, который формирует и техническое мышление, и любовь к родине», — сказала она.

Преподаватель истории Вадим Тузлуков рассказал гостям мероприятия о роли авиамоделизма в России, отметив его вклад в развитие авиационной науки и техники. Отдельное внимание уделил современным достижениям в области беспилотной авиации.

«Дроны уже сегодня активно применяются в различных сферах, включая сельское хозяйство, строительство, и, конечно же, в военной сфере для разведки, наблюдения и других задач», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Народный избранник Николай Томашов напомнил, что благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» в округе почти каждый день проходят историко-патриотические мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные фестивали и встречи с военнослужащими специальной военной операции.

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