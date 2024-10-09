Посвященный созданию фильма «Летят журавли» урок провели для детей в Химках

Лекцию провел учитель истории Николай Шутаев. Он рассказал участникам историю создания фильма, а также поделился интересными фактами о его художественных особенностях и значении.

«Фильм „Летят журавли“ — это не просто военная драма, это глубокое философское размышление о жизни и смерти, любви и предательстве, о цене победы и о памяти. Эта лента помогает нам понять, что такое настоящая любовь к Родине, что такое долг и честь», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что проект «Химки. Успех в единстве поколений» призван напомнить жителям о важности сохранения исторического и культурного наследия. Ежедневно по всему округу организуют тематические кинопоказы, открытые уроки, круглые столы, концерты и многое другое.

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