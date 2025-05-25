Посвященный произведениям Антона Чехова международный фестиваль прошел в Серпухове

Одной из главных площадок международного фестиваля «Мелиховская весна» стал Серпуховский музыкально-драматический театр. Событие посвящено творчеству писателя и прозаика Антона Чехова.

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» по традиции проводят в Литературно-мемориальном музее-заповеднике Чехова «Мелихово». В нем принимают участие театры со всего мира. В этом году фестиваль отмечает юбилей 25 лет, поэтому программа будет особенно насыщенной. В нее войдут свыше 30 мероприятий: спектакли и творческие встречи с известными деятелями искусства.

На сцене Серпуховского музыкально-драматического театра зрителям представили спектакль «Дядя Ваня». Его исполнила труппа Драмтеатра из Сергиева Посада «Театральный ковчег в Дубраве» имени протоиерея Александра Меня. Пьеса поднимает вечные темы: о смысле жизни, любви и несправедливости.

Отметим, что фестиваль проводят при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.