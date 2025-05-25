Посвященный произведениям Антона Чехова международный фестиваль прошел в Серпухове

Одной из главных площадок международного фестиваля «Мелиховская весна» стал Серпуховский музыкально-драматический театр. Событие посвящено творчеству писателя и прозаика Антона Чехова.
Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» по традиции проводят в Литературно-мемориальном музее-заповеднике Чехова «Мелихово». В нем принимают участие театры со всего мира. В этом году фестиваль отмечает юбилей 25 лет, поэтому программа будет особенно насыщенной. В нее войдут свыше 30 мероприятий: спектакли и творческие встречи с известными деятелями искусства.
На сцене Серпуховского музыкально-драматического театра зрителям представили спектакль «Дядя Ваня». Его исполнила труппа Драмтеатра из Сергиева Посада «Театральный ковчег в Дубраве» имени протоиерея Александра Меня. Пьеса поднимает вечные темы: о смысле жизни, любви и несправедливости.
Отметим, что фестиваль проводят при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
«Готовы на подлость». Названа способная устроить покушение на Путина страна
В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам
Российский военный назвал освобождение из плена подарком для матери
«Все претендуют». В США раскрыли планы Европы на территории Украины
Гигантский белый столб света заметили в небе над США
Задержан поджигатель волонтерского склада в Ленобласти
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте