Посвященный празднованию Рождества и Святок музыкальный вечер прошел в Балашихе

В программе приняли участие коллективы литературно-творческого объединения «Созвучие» и клуба по интересам «Серебряный возраст». Участники вечера показали литературно-музыкальные номера, среди которых были шутки, частушки, загадки и песни. Также гости мероприятия услышали истории о забавных гаданиях и предсказаниях, узнали о традициях празднования Рождества и Святок в Древней Руси.

Напомним, что Святки — это славянский народный праздник, который охватывают 12 календарных дней «от звезды до воды»: период от появления первой звезды в канун Рождества до Крещенского освещения воды. Об этом насыщенном народными традициями и весельем времени рассказали присутствующим на встрече.

Отметим, что такие вечера помогают сохранить и популяризовать культурное наследие, укрепить связь между поколениями и развить у молодежи интерес к народным традициям.