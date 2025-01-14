Посвященный празднованию Рождества и Святок музыкальный вечер прошел в Балашихе
В библиотечном информационно-культурном центре «Централизованная библиотечная система имени Андрея Белого» в Балашихе состоялся фольклорно-музыкальный вечер «Серебром украшена земля». Мероприятие посвятили празднованию Рождества и Святок.
В программе приняли участие коллективы литературно-творческого объединения «Созвучие» и клуба по интересам «Серебряный возраст». Участники вечера показали литературно-музыкальные номера, среди которых были шутки, частушки, загадки и песни. Также гости мероприятия услышали истории о забавных гаданиях и предсказаниях, узнали о традициях празднования Рождества и Святок в Древней Руси.
Напомним, что Святки — это славянский народный праздник, который охватывают 12 календарных дней «от звезды до воды»: период от появления первой звезды в канун Рождества до Крещенского освещения воды. Об этом насыщенном народными традициями и весельем времени рассказали присутствующим на встрече.
Отметим, что такие вечера помогают сохранить и популяризовать культурное наследие, укрепить связь между поколениями и развить у молодежи интерес к народным традициям.