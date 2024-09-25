Посвященный писателю Лажечникову набор сладостей выпустили в Коломне

В Коломне выпустили набор сладостей, посвященный знаменитому земляку — зачинателю русского исторического романа Ивану Лажечникову. В составе набора — конфеты пралине.

Набор выпустили сотрудники библиотеки Коломны и музея-кондитерской кухмейстера П. П. Шведова. Это конфеты пралине, изготовленные вручную по рецептам 1914 года.

Конфеты оформлены в сувенирную коробку. На ней есть информация об Иване Лажечникове. В музыкальном сопровождении использовали фрагмент оперы Петра Чайковского «Опричник» на либретто композитора по одноименной трагедии Ивана Лажечникова.

Отметим, что Иван Лажечников активно общался со многими писателями, поэтами и музыкантами и оказал большое влияние на историю русской литературы. О его произведениях благосклонно отзывался Александр Пушкин.

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