Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове

Жителям Щелкова показали кинохронику того времени, сопровождала спектакль живая музыка. Выступление артистов и музыкантов не оставило зрителей равнодушными.

«Мы как будто своими глазами увидели то, что происходило в блокадном Ленинграде, какую музыку слышали и, самое главное, что чувствовали сами ленинградцы. Как будто это были не музыканты и актеры на сцене, а самые настоящие блокадники», — поделился житель Щелкова Кирилл.

Актеры в сопровождении музыкантов духового оркестра рассказали собравшимся реальные истории, которые собирали из воспоминаний ветеранов и личных писем. Артисты смогли передать глубину чувств, атмосферу и эмоции того времени.

«Было достаточно тяжело, потому что мы не жили в то время и не можем прочувствовать на себе все полностью, надо было вжиться. Очень тяжело», — рассказала артистка театральной студии при театрально-концертном центре «Щелковский театр» Ксения Козяева.