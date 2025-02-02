Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове
К 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в Щелкове прошел музыкально-документальный спектакль «Ленинградская новелла». Над проектом работали свыше 60 специалистов театрально-концертного центра «Щелковский театр».
Жителям Щелкова показали кинохронику того времени, сопровождала спектакль живая музыка. Выступление артистов и музыкантов не оставило зрителей равнодушными.
«Мы как будто своими глазами увидели то, что происходило в блокадном Ленинграде, какую музыку слышали и, самое главное, что чувствовали сами ленинградцы. Как будто это были не музыканты и актеры на сцене, а самые настоящие блокадники», — поделился житель Щелкова Кирилл.
Актеры в сопровождении музыкантов духового оркестра рассказали собравшимся реальные истории, которые собирали из воспоминаний ветеранов и личных писем. Артисты смогли передать глубину чувств, атмосферу и эмоции того времени.
«Было достаточно тяжело, потому что мы не жили в то время и не можем прочувствовать на себе все полностью, надо было вжиться. Очень тяжело», — рассказала артистка театральной студии при театрально-концертном центре «Щелковский театр» Ксения Козяева.
Зрителями спектакля были в основном школьники и студенты.
По словам режиссера спектакля «Ленинградская новелла» Ирины Полищук, самой главной задачей постановки было рассказать подрастающему поколению, какой ценой ценой удалось отстоять Ленинград, через что прошли люди, о чем они мечтали, разговаривали между собой, чем жили и за что боролись.