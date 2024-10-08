Посвященный осени фестиваль прошел в парке «Ривьера» в Можайске

Тематическое событие «Парки. Осень. Заряжай!» провели в Можайске. Для жителей организовали фермерскую ярмарку, фотозоны и концерт.

Более 250 человек поучаствовали в фестивале в парке «Ривьера». Для гостей подготовили ярмарку фермерских продуктов, фотозоны с кроликами, лошадью и курами, концерт творческих коллективов и мастер-классы, а также чайную зону с расписным самоваром.

Жители поучаствовали в забеге «Наперегонки с осенью». Выступили в парке и участники объединения «Аванпост». Более 50 всадников продемонстрировали свои навыки езды на лошадях в ретро-костюмах времен царской Руси.

Отметим, что такие активности будут проходить в парке не только осенью, но и зимой.

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