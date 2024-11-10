Посвященный набойке по ткани зал откроют в музее Коломны

Новое музейное пространство заработает в «Музее бабьей доли» городского округа Коломна. Посетители увидят зал, посвященный набойке по ткани, и красильную мастерскую.

В городском округе Коломна обустраивают первое в городе красильное заведение.

Как рассказала создательница музея Наталья Рябцева, именно так раньше называли свои артели красильщики тканей и мастера, выполняющие работы в технике набойки. Сейчас в новом музейном пространстве завершают оформление витрин: старинные манекены наряжают в подлинные костюмы конца XIX — начала XX века.

«Среди костюмов есть комплексы с кубовой набойкой и набивными ситцами. Осталось разместить рушники, сделать подсветку и оформить детали», — добавила Наталья Рябцева.

В мини-музее с мастерской планируют проводить экскурсии, лекции и мастер-классы по набойке и крашению тканей по старинным технологиям.

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