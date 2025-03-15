Посвященный месячнику по благоустройству час ЖКХ прошел в Реутове

На совещании по ЖКХ в Реутове обсудили уборку во дворах и на газонах перед общеобластным субботником, который пройдет 12 апреля. На мероприятии также подняли тему готовности к модернизации теплосетей в южной части округа и водозаборного узла.

Как рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Реутова Евгений Книга, управляющим компаниям поручили промести и прогрести все газоны и дворовые территории.

«Затем вместе с жителями на субботнике приведем в порядок общественные пространства», — добавил он.

Представители администрации, депутаты, специалисты управляющих компаний регулярно осматривают территории округа. Во время этих мероприятий они формируют план проведения месячника по благоустройству. Об этом сообщила руководитель Центра управления регионом Реутова Ксения Кравченко.

Участники встречи затронули и тему готовности к реконструкции теплосетей в южной части Реутова и водозаборного узла № 9. Работы стартуют после окончания отопительного сезона.