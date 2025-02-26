Посвященный Году защитника Отечества концерт прошел в Лобне

Во Дворце творчества «Планета талантов» городского округа Лобня состоялся концерт, приуроченный к Году защитника Отечества. Местные артисты исполнили для зрителей патриотические песни, прочитали стихи и показали танцевальные номера.

Мероприятие объединило членов городской общественной организации «Дети-узники фашизма», представителей городского отделения общественной организации «Ветераны вооруженных сил Российской Федерации», школьников городского округа Лобня, их родителей и педагогов.

Вокальные ансамбли «Карамельки» и «Почемучки» выступили на сцене с песнями о мужестве, героизме и любви к Отчизне. Свои танцевальные номера собравшимся показали танцоры из хореографического ансамбля «Сувенир». Ребята из театральных студий «Пилигрим» и «Событие» прочитали поэтические произведения.

По словам организаторов, мероприятие стало символом благодарности и признательности тем, кто посвятил свою жизнь служению Родине.

В конце вечера все желающие поучаствовали в мастер-классе по изготовлению куклы-сувенира. Присутствующих на празднике угостили ароматным чаем со сладостями.