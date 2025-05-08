Посвященный Дню Победы футбольный матч прошел в Балашихе

На обновленном стадионе «Орион» в Балашихе провели товарищеский футбольный матч между военнослужащими Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского и жителями города. Игру посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ветеран специальной военной операции Дмитрий поприветствовал участников «Матча Победы». Боец получил медаль «За Отвагу», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Жукова. На открытие состязаний также приехал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

В команде жителей Балашихи собрались игроки любительских команд и тренера спортивной школы «Орион». Среди них — участник чемпионатов мира и Европы среди непрофессиональных игроков Евгений Вашурин и известный в прошлом футболист, а сейчас тренер Ринат Сайфулин.

«Состав у нас замечательный, да и стадион с новым футбольным полем радует! Тренировки проходят с 10 часов утра и до позднего вечера. Честь и хвала бойцам Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского, которые служат России и еще успевают заниматься спортом», — поделился капитан команды жителей Балашихи Станислав Матросов.

Участники сыграли на мини-футбольном поле два тайма по 20 минут. В первом тайме лучшей стала команда дивизии оперативного назначения, а во втором — реванш взяли жители Балашихи, победив со счетом 8:7.

«Очень драматичный матч. Против нас играла сильная команда. А в наших рядах — офицеры и военнослужащие срочной службы, которые пришли служить в нашу прославленную дивизию, те, кто имел за плечами небольшой опыт занятий в футбольных школах», — рассказал капитан команды Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского Александр Попельницкий.

Отметим, что подразделение основали в 1924 году. Военнослужащие дивизии борются с терроризмом, охраняют государственные объекты, обеспечивают порядок в Москве и Московской области. Помимо этого, они с первых дней участвуют в специальной военной операции.