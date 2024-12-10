Посвященный Дню Неизвестного Солдата открытый урок провели в Химках

В спортивном комплексе «Родина» в Химках прошел открытый урок ко Дню Неизвестного Солдата. Воспитанники учреждения и их родители почтили память безымянных воинов.

К уроку присоединился также муниципальный депутат Николай Томашов. Почетный гость встречи — ветеран боевых действий, майор в запасе Иван Николаев рассказал присутствующим о значении памятной даты.

«Наш город стал одним из ключевых рубежей обороны во время Битвы за Москву в годы Великой Отечественной войны, и многие его жители пали, защищая родную землю. Химки — это символ стойкости и мужества, город, где каждое поколение помнит о подвигах предков», — поделился он.

Гости мероприятия посмотрели документальный фильм, посвященный судьбам неизвестных солдат. Он напомнил о выдающемся подвиге воинов Великой Отечественной войны.

«Сохранение памяти о прошлом и воспитание патриотизма — важные задачи, стоящие перед обществом сегодня. Наши бойцы в зоне специальной военной операции, как и их предшественники, защищают интересы страны, проявляя мужество и стойкость», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля текущего года. Ее цель объединить поколения во имя сохранения исторической памяти нашей страны.

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