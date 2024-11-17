Посвященный 80-летию Победы первый поход «Дорогой Героев» провели в Истре

В городском округе Истра состоялся первый поход в рамках акции «Дорогой Героев», которую приурочили к 80-летию Победы. Участие в нем приняли более сотни школьников.

Ребята и педагоги прошли маршрут от станции «Миитовская», через деревню Дедово-Талызино, Хованское и до станции «Снегири». Протяженность пути составила около 16,5 километров. Следующий поход стартует в субботу, 30 ноября, в 09:50 от станции Новопетровская. Участники преодолеют примерно 10 километров. Присоединиться к акции может любой желающий. С собой кроме термоса с чаем и перекуса ничего брать не нужно.

Такие походы пройдут по всему округу Истра с ноября 2024 года по май 2025 года. Для жителей муниципалитета это отличная возможность прогуляться по историческим маршрутам и почтить память героев. Цель проекта — пройти 80 километров в честь 80-летия Победы.

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