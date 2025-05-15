Посвященный 80-летию Победы альманах презентовали в Балашихе

Издание стало итогом большой работы музейного коллектива и приглашенных авторов. В альманах вошли экспонаты из фондового собрания музея, архивные материалы, а также произведения, созданные специально для выставки. Все они объединены одной целью — сохранить историческую память о подвиге советского народа в годы войны.

«Каждая страница этого издания — это не просто документ или экспонат, а живое свидетельство мужества и самоотверженности. Хочу поблагодарить всех, кто вложил силы и душу в создание этого альманаха. Благодаря таким проектам мы сохраняем правду о войне и передаем ее следующим поколениям», — отметил Геннадий Попов.

Каталог-альманах стал завершающим этапом масштабного музейного проекта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.