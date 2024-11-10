Посвященные военному параду 1941 года лекции провели в Химках

В городском округе Химки школьникам прочитали лекции, посвященные годовщине проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Мероприятия организовали в лицее № 21, «Тридцать первой школе» и гимназии № 23.

На патриотических лекциях присутствовали также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Совета депутатов Руслан Шаипов и Артур Каримов и лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Этот парад стал особенным и поворотным моментом в истории России, а также Великой Отечественной и Второй мировой войн. Весь мир увидел, что мы полны решимости защищать свою Родину при любых обстоятельствах», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Школьники узнали об историческом событии и о значении военного парада для всего мирового сообщества в годы Великой Отечественной войны. Собравшиеся побывали на экскурсиях в музеях общеобразовательных учреждений.

«Нам показали предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной военной операции. Также в городе стартовал фестиваль школьных музеев под слоганом „Химки. Успех в единстве поколений“. Наша общая задача — напомнить подрастающему поколению о важных датах нашей страны, победах и достижениях, об истории нашего округа», — отметил депутат Руслан Шаипов.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев напомнил, что в муниципалитете реализуют патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Ежедневно для горожан организуют патриотические акции, лекции, кинопоказы, встречи с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции.

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