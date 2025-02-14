Посвященные Великой Отечественной войне памятники обновят в Серпухове

По всему Подмосковью, в том числе и в Серпухове, к празднованию 80-летия Победы приведут в порядок свыше трех тысяч памятников, обелисков, мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Курировать работу будет депутат Госдумы Александр Коган, главы муниципалитетов и волонтеры.

Жителей Серпухова приглашают присоединиться к числу добровольцев: помочь в восстановлении и благоустройстве памятников на территории округа. Волонтеры будут проверять состояние мемориалов и выявлять объекты, нуждающиеся в обновлении. Помимо этого, добровольцы приведут в порядок территории вблизи памятников.

Чтобы принять участие в акции восстановления мемориалов, необходимо сообщить о своем желании присоединиться к волонтерскому движению любым удобным способом: написать сообщение Александру Когану ВКонтакте, отправить на электронную почту koganpochta@mail.ru письмо или позвонить в региональную приемную по номеру: 8 (910) 087-77-95.

В округе сформируют волонтерские бригады. После того, как утвердят списки добровольцев, опубликуют информацию о дате, месте и времени проведения работ.