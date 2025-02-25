Посвященные Масленице игры и хороводы прошли в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с жителями, учащимися школы № 6 и творческими коллективами Сельского центра культуры и досуга «Рассвет» открыл масленичные гуляния в Балашихе. На левом берегу Саввинского пруда организовали хороводы, песни, танцы, загадки и, конечно, гостей угощали блинами со сгущенным молоком.

В своем поздравлении с началом весны Тарас Ефимов пожелал горожанам здоровья, мира и тепла в каждый дом. Он также выразил особую благодарность военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, пожелав им скорейшего возвращения домой с победой. Депутат отметил отличную организацию праздника, поблагодарив директора Сельского центра культуры и досуга «Рассвет» Ольгу Шитикову и ее команду за проведение уже пятой Масленицы на левом берегу Саввинского пруда. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Крепкая семья» от партии «Единая Россия».

В ближайшие выходные жителей Балашихи ждут масштабные праздничные гуляния с концертами, конкурсами и угощениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.