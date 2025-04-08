Посвященную женской красоте выставку открыли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском историко-краеведческом музее открылась выставка с уникальными экспонатами из музейных фондов, которые символизируют поэтическую связь женственности и цветочной красоты. Экспозицию можно посетить до 16 апреля.

Идея выставки — показать вековую традицию сравнивать женщину с цветком: красной розой, ярким маком или нежной ромашкой. Каждый экспонат подчеркивает эту изящную аналогию. Среди них — фарфоровые шедевры от Дулевского завода в виде скульптур женщин и цветочных деколей, украсившие сервизы и вазы; винтажные вышивки на платьях и блузах начала XX века, демонстрирующие искусство рукоделия; исторические фото, включая визиты в город знаменитых женщин — министра культуры СССР Екатерины Фурцевой и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой

Эта выставка — повод не только познакомиться с редкими экспонатами, но и вдохновиться на весенние комплименты прекрасной половине человечества. Организаторы экспозиции напоминают: «Дарите женщинам цветы — не только в праздники, но и просто так».

Выставка проходит до 16 апреля по адресу: Клязьминский проезд, 7. Вход свободный.