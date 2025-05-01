Посвященную военной медицине выставку открыли в Серпухове

Накануне празднования 9 Мая в Серпухове открыли выставку «Военная медицина. К 80-летию Победы». Экспозицию разместили в галерее «Каретный сарай» в историко-художественном музее.

Выставку посвятили подвигу врачей и медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны. Они спасали жизни людей на операционном столе, а также под огнем в полевых условиях.

Церемонию открытия посетили депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, заместители главы Серпухова Татьяна Орлова и Оксана Лебедева, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и депутат Надежда Еремина. Татьяна Орлова поприветствовала и поблагодарила собравшихся.

«Благодарю всех, кто помог в реализации этого проекта, рассказывающего о героизме наших земляков», — сказала она.

Выставка состоит из трех секций: «Серпухов — рубеж обороны», «Наши знаменитые земляки», «Палатка МСБ 108». В первом разделе представили фотографии, рассказывающие о городе-госпитале Серпухове 1941 года. Еще одна секция экспозиции повествует о выдающихся медиках города, которые за время войны вернули в строй около 70% солдат. Последний раздел выставки представляет собой реконструкцию работы медико-санитарного батальона № 108, оборонявшего в 1941 году Серпухов.

Помимо этого, посетители увидят письма врачей и медсестер, которые представил Музей истории и медицины Серпуховского медучилища. Послания хранят личные истории и переживания людей, служивших в годы Великой Отечественной войны.