Посвященную творчеству Тютчева экскурсию провели для школьников в Балашихе

Учащиеся школы № 26 из Балашихи посетили Центральную городскую библиотеку имени Ф. И. Тютчева в первый день осенних каникул. Вместе с педагогами и школьным библиотекарем они отправились на экскурсионный маршрут, посвященный творчеству великого русского поэта.

Экскурсия началась в фойе библиотеки, где расположена уникальная музейная экспозиция, отражающая историю библиотечного дела в Балашихе. У бюста Тютчева, установленного в 2003 году, сотрудники библиотеки рассказали о скульпторе Н. С. Любимове, создавшем эту работу. Ученики также узнали о других значимых произведениях мастера, которые украшают город.

Во время экскурсии библиотекари рассказали о присвоении имени Тютчева библиотеке в 1998 году. В игровой форме на «поэтических остановках» школьники читали стихи поэта и посмотрели презентационный фильм, который перенес их в XIX век.

Программа также включала посещение литературного музея, где представлены уникальные предметы, связанные с Тютчевым. Ребята ознакомились с редкими изданиями его стихотворений, фотогалереей портретов и коллекцией памятных знаков. Экспонаты музея можно было трогать и рассматривать, что сделало посещение особенно запоминающимся.

В конференц-зале школьники также познакомились с выставкой художников-пленэристов «Города знакомые приметы» и узнали о литературно-публицистическом журнале «Балашиха: Голоса сердец», в создании которого библиотека принимает активное участие.

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