Посвященную творчеству Тютчева экскурсию посетили дети в Балашихе

В Центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева состоялась тематическая интерактивная программа для воспитанников семейного центра «Эрудит». Ее организовали в рамках библиотечного маршрута «Здесь все дышит Тютчевым».

На экскурсии детям показали музейные экспонаты, посвященные истории библиотечного дела в Балашихе. Ребятам также представили слайдовый фильм о жизни и творчестве великого русского поэта Федора Тютчева.

Участники послушали и прочитали стихи поэта. В конце мероприятия ребята посетили литературный музей, где увидели ксерокопии рукописей Тютчева, редкие издания книг, памятные знаки и другие экспонаты. Особенный интерес вызвала кукла «Тютчев», медали и значки с тютчевской тематикой, а также портретная галерея.

В библиотечном музее не действует правило «руками не трогать», это позволило детям подробнее рассмотреть представленные экспонаты.

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