Посвященную Сталинградской битве лекцию провели микрорайоне Новогорск в Химках

Патриотическое мероприятие в микрорайоне Новогорск в Химках посвятили годовщине со Дня начала Сталинградской битвы. Присутствующим напомнили об основных этапах сражения.

По словам депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова, Сталинградская битва — пример стойкости советских людей, мы не должны забывать, какой ценой была достигнута Победа.

Закончилось мероприятие мастер-классом. Участники попробовали свои силы в спортивном ориентировании.

«Подобные мероприятия создают атмосферу уважения к истории и вовлекают в общее дело. Люди чувствуют, что их участие важно. Это дает энергию двигаться дальше», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Открытый урок истории стал частью широкомасштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.