Посвященную памяти неизвестных солдат церемонию провели в Чехове

В городском округе Чехов в День Неизвестного Солдата состоялась церемония, посвященная памяти павших воинов во всех военных конфликтах на территории России и за ее пределами. Глава муниципалитета Михаил Собакин, его коллеги, депутаты и ветераны возложили цветы к братской могиле и памятнику Воину-Победителю.

По словам Михаила Собакина, неизвестный солдат олицетворяет тех, кто отдал жизнь за Родину во всех вооруженных конфликтах на территории страны и за ее пределами.

«Это памятник каждому, кто сражался до последнего дыхания, защищая свое Отечество. Их имена не фигурируют в исторических книгах, их лица не запечатлели на фотографиях, но их героизм живет в сердцах людей», — добавил он.

Свыше четырех миллионов воинов считались пропавшими без вести после Великой Отечественной войны. Благодаря труду поисковых отрядов России и, в частности, Чехова эта цифра с каждым годом становится меньше. Волонтеры помогают восстановить имена героев, павших на полях сражений.

«Низкий поклон всем безвестным воинам! Низкий поклон героям! Низкий поклон всем, кто не вернулся с полей сражений!» — отметил руководитель муниципалитета.

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