Посвященную Отечественной войне 1812 года выставку открыли в Можайске

Музей-заповедник «Бородинское поле» на территории Императорского дворца совместно с музеем «Смоленская крепость» открыл выставку, посвященную Отечественной войне 1812 года. В экспозиции представили уникальные фондовые материалы двух учреждений.

Заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова выступила на открытии выставки с приветственным словом, в котором отметила важность сохранения исторической памяти и передачи ее молодежи. Директора музеев подчеркнули необходимость сотрудничества и важность мероприятия для обоих учреждений.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Артем Туров поддержал инициативу укрепления культурных и исторических связей между регионами.

Музей «Смоленская крепость» кроме экспонатов представил и насыщенную культурную программу. Гости представили пьесу «20 крейцеров или судьба шаромыжника». Также посетители побывали на выставке народного женского костюма Смоленской губернии. Необычайную атмосферность церемонии открытия придали народные песни в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Екатерины Михеевой.

Выставка продлится до 24 августа.